Загострення на Донбасі: бойовики здійснили 59 обстрілів, Україна зазнала втрат

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Російські бойовики 23 лютого станом на 17:00 здійснили 59 обстрілів на Донбасі, 54 з яких – із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув, ще один зазнав бойового травмування.

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу:

п’ять разів Новотошківського – з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Золотого – з артилерії калібру 122 мм;

Двічі Попасної – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм;

Сім разів Південного – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Чотири рази Пісків – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17;

Чотири рази Світлодарська – з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів "Джміль";

14 разів Богданівки – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм, БМП-1;

Сім разів Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів;

Станиці Луганської – з артилерії калібру 122 мм;

тричі Щастя ­– з БМ-21 "Град", мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

чотири рази Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;

п’ять разів Мар’їнки – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів;

Гранітного – з протитанкових ракетних комплексів.

Нагадаємо, 23 лютого у Луганській області внаслідок обстрілів з боку російських бойовиків повністю без електроенергії залишились 8 населених пунктів, ще 3 – частково. Так, без світла залишилися 2949 споживачів.

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