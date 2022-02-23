Загострення на Донбасі: бойовики здійснили 59 обстрілів, Україна зазнала втрат

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Російські бойовики 23 лютого станом на 17:00 здійснили 59 обстрілів на Донбасі, 54 з яких – із застосуванням важкого озброєння.
Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.
Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув, ще один зазнав бойового травмування.
Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників поблизу:
- п’ять разів Новотошківського – з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
- Золотого – з артилерії калібру 122 мм;
- Двічі Попасної – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм;
- Сім разів Південного – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Чотири рази Пісків – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17;
- Чотири рази Світлодарська – з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів "Джміль";
- 14 разів Богданівки – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм, БМП-1;
- Сім разів Маріуполя – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів;
- Станиці Луганської – з артилерії калібру 122 мм;
- тричі Щастя – з БМ-21 "Град", мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
- чотири рази Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;
- п’ять разів Мар’їнки – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів;
- Гранітного – з протитанкових ракетних комплексів.
Нагадаємо, 23 лютого у Луганській області внаслідок обстрілів з боку російських бойовиків повністю без електроенергії залишились 8 населених пунктів, ще 3 – частково. Так, без світла залишилися 2949 споживачів.
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