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Загострення на Донбасі: окупанти "ЛНР" заявили про сильний вибух в Луганську – фото, відео

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Загострення на Донбасі: окупанти "ЛНР" заявили про сильний вибух в Луганську – фото, відео

Вибухнув начебто автомобіль і є постраждалий.

Ситуація на Донбасі лише загострюється, зокрема окупанти 21 лютого повідомили про нібито вибух в центрі окупованого Луганська. 

Про інцидент повідомляють ресурси окупантів.

За їхніми повідомленнями, вибух пролунав біля будівлі окупаційної адміністрації в Луганську. Постраждав водій та представник у так званому "Спільному центрі контролю та координації" бойовиків. За попередніми даними окупантів, загиблих внаслідок вибуху немає. 

На опублікованих фото й відео видно порожню вулицю, на якій горить авто і чути звуки сигналізації, що спрацювала неподалік. Біля місця події лежать уламки розбитого скла з вікон розташованих неподалік будинків.

Нагадаємо, 21 лютого російські найманці поширили фейк про те, що бійці ЗСУ обстріляли село Пришиб Луганської області, ще й із забороненої зброї. Для підтвердження своїх слів бойовики зняли фейкове відео з нібито "пораненими місцевими". 

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