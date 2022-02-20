Загострення на Донбасі: окупанти за день здійснили 35 обстрілів ООС, поранивши українського воїна

Загострення на Донбасі: окупанти за день здійснили 35 обстрілів ООС, поранивши українського воїна

На КПВВ "Щастя" діє режим "Червоний".

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі станом на 14 годину 20 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 35 порушень режиму припинення вогню, 31 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У результаті обстрілів бойовиків одного військовослужбовця поранено.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС.

Відомо, що ворог залучив для обстрілу українських позицій артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення. Наразі український захисник перебуває у лікувальному закладі.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції, які залучені в операції Об’єднаних сил, перевірено 3 709 транспортних засобів, 3811 осіб, 1 особа - на причетність до збройних формувань РФ, а також виявлено 32 адміністративних правопорушення та розкрито 17 злочинів.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 556 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 860 осіб. Станом на сьогодні, 20 лютого, через регулярні обстріли призупинено функціонування КПВВ "Щастя", де введено режим "Червоний".

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 141 вибухонебезпечних предмета.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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