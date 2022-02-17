Загострення на Донбасі: США вслід за Британією та НАТО вважають, що РФ хоче сфабрикувати привід для вторгнення

Загострення на Донбасі: США вслід за Британією та НАТО вважають, що РФ хоче сфабрикувати привід для вторгнення

США не бачать відведення російських військ від кордону України. Натомість — продовжують фіксувати, як Росія збільшує свої війська.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін прокоментував сьогоднішнє загострення на Донбасі та обстріл терористами Станиці Луганської.

Про це він сказав на брифінгу у Брюсселі після дводенного засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, повідомляє CNN.

"Ми бачили повідомлення про обстріл, і вони безсумнівно є тривожними. Ми досі збираємо усі деталі. Ми вже деякий час говорили говорили, що росіяни можуть вчинити щось подібне, аби виправдати воєнний конфлікт. Тож ми будемо дуже уважно стежити за цим", — наголосив Остін.

За його словами, США не бачать відведення російських військ від кордону України. Натомість Штати продовжують фіксувати, як Росія збільшує свої війська "навіть за останні кілька днів". Крім того, РФ "залучає більше бойових і допоміжних літаків", а також "підвищує свою готовність у Чорному морі".

"Я сам був солдатом не так давно, і я знаю, що ти не робиш подібних речей без причини. І ти, звичайно, не робиш цього (стягування військ. — Ред.), якщо збираєшся зібрати речі та йти додому. Тому ми та наші союзники будемо пильними", — підсумував очільник Пентагону.

Раніше очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трас та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустили, що загострюючи ситуацію на Донбасі Росія може створити привід для вторгнення до України.

Нагадаємо,в четверг, 17 лютого, близько 9:30 російські окупанти вдалися до артилерійського обстрілу селища Станиця Луганська на Луганщині. Один зі снарядів поцілив у дитсадок у Новій Кондрашівці, дві виховательки отримали контузію.

Також російські окупанти обстріляли територію школи поблизу Попасної.

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