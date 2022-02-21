Загострення на Донбасі та загроза нової війни: як змінилася ситуація за вихідні та що обговорювали світові лідери

Щоб переконати світ у своїй величі, Путін погрожує застосувати військову силу проти України.

П'яту добу триває загострення на передовій - за вихідні Україна втратила двох своїх захисників, ще п'ятеро були поранені. Пізно ввечері 20 лютого окупанти здійснили чергову провокацію - із важкого озброєння обстріляли Луганськ і на цьому не зупинилися. Розповсюдження фейків і провокацій триває.

На фоні такої ситуації Україна вимагає зібратися ТКГ, аби ухвалити рішення про припинення вогню, однак Росія тричі відхиляє ці пропозиції і продовжує нарощувати ескалацію. Вплинути на Кремль намагається увесь цивілізований світ, де темою номер один звучить Україна та загроза нападу РФ.

ТСН.ua зібрав в один матеріал усі головні новини та перемовини навколо ситуації на Донбасі та кордонів України, які відбулися цими вихідними 19-20 лютого, коли у Мюнхені тривала безпекова конференція, яку Путін проігнорував.

Промова Зеленського на Мюнхенській конференції

Найголовнішою без перебільшення подією на вихідних у дипломатичній площині стримування країни-агресорки була Мюнхенська безпекова конференція та виступ Володимира Зеленського на ній. Президент України там заявив усьому світу, що Росія не прагне миру. З огляду на це Зеленський ініціював проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму і, якщо він не працює, то Київ має право всі пакетні рішення 1994 року поставити під сумнів (зокрема і щодо відмови від ядерної зброї).

Також Зеленський запропонував скликати саміт постійних членів Радбезу ООН, за участю України, Німеччини і Туреччини для напрацювання нових, дієвих безпекових гарантій для України. Чому Туреччина? Бо Реджеп Таїп Ердоган давно і послідовно виступає за реформу ООН і позбавлення постійних членів Радбезу, серед яких і Росія, права вето.

Заяви США про ймовірність нападу РФ на Україну та готовність говорити з Кремлем

Найближчими днями чи тижнями Росія розпочне вторгнення до України. Таку заяву 19 лютого зробив очільник Білого дому Джо Байден. Президент США наголосив, що Росія нині оточила нащу державу з трьох боків - вздовж російського кордону, з Криму та з Білорусі.

На тлі цих заяв держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 24 лютого. Питання для обговронення - Україна. Крім того, протягом тижня політики двічі говорили телефоном.

Більше того Блінкен заявив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий до зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. За словами держсекретаря, переговори повинні бути про мир. Блінкен також наголосив на їхній продуктивності. Втім, інших подробиць, пов'язаних з майбутньою зустріччю президентів США і Росії, він не повідомив.

Слід зауважити, що Байден у суботу, 12 лютого, говорив телефоном з Путіним. Розмова президентів тривала понад одну годину. Головна тема - напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації.

Переговори Макрона з Путіним, Байденом та Зеленським

У суботу Макрон провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Очільники держав обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання.

За вихідні президент Франції двічі спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним. Як пише AFP, ці переговори Париж розглядає як "останні можливі та необхідні зусилля, щоб уникнути великого конфлікту в Україні".

Деталі першої розмови наводить російський "ТАСС". Путін вчергове поскаржився Макрону на "провокації" українських військових на Донбасі. Очевидно, що винними у загостренні в зоні ООС Путін називає не своїх маріонеток в ОРДЛО, а українських бійців. Також президент країни-агресорки вимагав, щоб США та НАТО "безпосередньо і по суті" відповіли на ультиматуми РФ щодо так званих "гарантій безпеки".

Пізніше в Єлисейському палаці додали, що Макрон і Путін домовилися організувати найближчим часом зустріч контактної групи щодо припинення вогню на сході України.

Після розмови з Путіним Еммануель Макрон знову зателефонував до свого українського колеги Володимира Зеленського. За інформацією французького телеканал BFM, розмова Зеленського з Макроном тривала пів години. Президент України у Тwitter повідомив, що розповів Макрону про безпекову ситуацію на Донбасі та нові провокативні обстріли.

Друга розмова Макрона і Путіна за інформацією ЗМІ, тривала годину. Водночас не уточнюється джерело цієї інформації та не наведено даних про підсумки розмови.

Також Макрон у цей же день телефоном поговорив з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном і з президентом США Джо Байденом. Президенти США та Франції обговорили питання дипломатичного розв'язання проблем з Росією, а також – заходи щодо стримування Москви. За повідомленням Єлисейського палацу, лідери, говорячи про ситуацію в районі України, зокрема, взяли на себе тверді зобов'язання вжити всіх необхідних заходів, щоб уникнути ескалації, знизити ризики і зберегти мир.

Саміт із питань безпеки за участі Байден та Путіна

Варто зазначити, що під час телефонних переговорів Макрон запропонував президентові Росії Володимиру Путіну та американському лідеру Джо Байдену провести саміт з питань безпеки в Європі, а вони погодилися.

"Макрон запропонував провести саміт між президентом Байденом і президентом Путіним, а потім із відповідними зацікавленими сторонами для обговорення питань безпеки та стратегічної стабільності в Європі. Президенти Байден і Путін обоє погодилися з ідеєю такого саміту в принципі", — йдеться у повідомленні.

Порядок денний саміту має бути підготовлений держсекретарем США Ентоні Блінкеном і очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим під час їхньої зустрічі 24 лютого.

Нагадаємо, останніми днями російські окупаційні війська почали масові обстріли українських позицій на Донбасі із застосуванням важкої артилерії та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Тільки за минулу добу, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень. 19 лютого бойовики взагалі 136 разів порушили режим "тиші", 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Раніше стало відомо, що за останні чотири дні окупанти обстрілами пошкодили 104 домоволодіння мирних жителів. Чотири людини дістали контузії та мінно-вибухові поранення.

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