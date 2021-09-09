Загострення на Донбасі: від куль бойовиків важко поранено ще одного українського військового

Загострення на Донбасі: від куль бойовиків важко поранено ще одного українського військового

У штабі зафіксували обстріл бойовиків у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

На Донбасі підтримувані Росією бойовики 9 вересня під час обстрілу українських позицій поранили військового Об’єднаних сил. Український захисник перебуває у важкому стані в лікувальному закладі.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

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Зазначається, збройні сили РФ вранці четверга вчергове порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". У результаті один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення.

Пораненому військовому надали першу медичну допомогу і шпиталізували до лікувального закладу. Його стан здоров’я оцінюється як тяжкий.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Слід зауважити, що напередодні, 8 вересня, російсько-окупаційні війська майже синхронного вдарили по Донеччині і Луганщині. В результаті поранено четверо бійців ЗСУ.

Нагадаємо, 7 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил також, на жаль, дістав вогнепальне поранення.

Новини з фронту: у Донецькій і Луганській областях під час обстрілів поранилися четверо бійців

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