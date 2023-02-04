Загострення на фронті: Росія кинула всі сили на оточення Бахмута та розгорнула потужний наступ у бік Лимана

У Міноборони повідомили, що цього тижня російські військові кинули всі сили, аби прорвати оборону українських захисників та оточити Бахмут. Також вони розгорнули потужний наступ на Лиманському напрямку.

Про це поінформувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня і коротко фіналізувати, то цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку. Але завдяки стійкості наших воїнів успіху не досягли", - йдеться у її дописі.

Яка ситуація у Бахмуті

Нагадаємо, впливове видання Bloomberg повідомило, що високопосадовці США радять українському керівництву відійти від Бахмута, щоб дочекатися зброї та зібрати ресурси для весняного наступу.

Втім, Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС заявив, що виведення українських сил з Бахмута не буде і ЗСУпродовжують утримувати місто.

Тим часов військові, які обороняють Бахмут, розповідають про дуже складну ситуацію. Вони говорять, що за останні дні російські війська суттєво посилили тиск на позиції українських захисників.

Михайло Пуришев розповів про становище у Бахмуті, нові пункти незламності і як зараз живуть містяни

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