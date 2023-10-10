Загострення на фронті: двоє відомих військових пишуть про наступальні дії ворога

Азовець Богдан Кротевич та екснардеп і військовослужбовець Єгор Фірсов попереджають про активізацію окупантів.

Російські окупанти, користуючись тим, що увага світу більше прикута до Ізраїлю, відновили акивні дії на фронті.

Про небезпек попередили відомі військові: екснардеп і боєць 109-бригади територіальної оборони Єгор Фірсов та захисник "Азовсталі" Богдан Кротевич ("Тавр").

За словами Кротевича, по всьому східному фронту противник перейшов в активні наступальні дії.

"Зараз ваша підтримка особливо потрібна українським солдатам", – звернувся "Тавр" до українців.

Богдан Кротевич "Тавр" / Фото: скриншот з відео

Фірсов своєю чергою зазначив, що погано розуміє ситуацію на інших ділянках фронту, крім Донецької.

"Але скажу, що у нас (на Донеччині. – Ред.) ворог активно перейшов у наступальні дії. З технікою і штурмами. Особливо на Авдіївському напрямку.

Зараз, як і на початку, війни треба відкинути чвари та ругань - і продовжити займатись справою кожен на своєму місці. Нам знову потрібна максимальна підтримка усього народу", – наголосив Єгор Фірсов.

Єгор Фірсов / Фото: Єгор Фірсов/Facebook

Нагадаємо, що від ранку вівторка, 10 жовтня, окупанти завдають масованих ударів по Авдіївці Донецької області. На півночі від міста тривають важкі бої.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун підтвердив, що росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку та посилили обстріли.

Тим часом на Бахмутському напрямку спостерігається накопичення сил окупантів як в самому місті, так і в прилеглих селах.

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