Загострення на полі бою: Сирський на "Рамштайні" розповів про ситуацію на передовій та потреби ЗСУ (фото)

Головнокомандувач поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення, та про специфіку здійснення ворогом авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури.

Головнокомандувач Збройних сил генерал-полковник Олександр Сирський поінформував учасників 21-ого засідання Контактної групи з питань обороноздатності України про складну оперативно-стратегічну обстановку та про нагальні потреби України у озброєнні та військовій техніці.

Про це Сирський повідомив у Facebook.

“Взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України, яка була започаткована 2 роки тому на авіабазі Рамштайн. Перед учасниками коаліції виступив президент Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов”, – йдеться у повідоленні.

Олександр Сирський та Кирило Буданов на "Рамштайні" / Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

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Головнокомандувач поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення ворогом авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про нагальні потреби Сил оборони в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження.

Також Сирський подякував учасникам та особисто міністру оборони США Ллойду Остіну за послідовну підтримку України, військову допомогу з боку США та всіх союзників і партнерів.

Нагадаємо, США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні на 6 млрд доларів, очільник Пентагону Ллойда Остіна розповів, яку зброю отримають ЗСУ.

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