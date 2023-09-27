Загострення на Запорізькому напрямку: експерт розповів, як росіяни перекидають війська з інших ділянок фронту

ЗСУ наступають на Запорізькому напрямку, а росіяни на деяких ділянках фронту намагаються чисельно додати своє угруповання завдяки живій силі. Головне — війська вони підтягують не з тилу РФ, а переміщують вздовж лінії фронту.

Про це в ефірі “1+1” в рамках телемарафону розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Окупанти переміщують свої війська вздовж лінії фронту

“Є повідомлення Інституту вивчення війни, є інформація про те, що наші війська вже знаходяться біля Новопрокопівки, тобто це рух в бік Токмака. На цьому напрямку ми ведемо найбільш активні бойові дії”, — сказав експерт.

“Цілком можливо, що на деяких ділянках фронту окупанти намагаються чисельно додати своє угруповання завдяки живій силі, там з технікою не дуже добре. Але головне, що вони ці війська підтягують не з тилу РФ, а переміщують вздовж лінії фронту. Тобто в одному місці вони намагаються зробити більше угруповання за рахунок того, що в іншому вони трохи послаблюють”, — розповів Гетьман.

Росіяни морально деградують

“Відома вже інформація, що саме на Токмацький напрямок вони перемістили щонайменше дві дивізії — це 76-та дивізія з Лимано-Куп’янського напрямку повітряного десанту російської дивізії і 7-ма з Херсонського напрямку гірська повітряно-десантна дивізія”, — зазначив експерт.

“Вони розбиті на декілька полків, розтягнуті вздовж лінії фронту, але посилаючись на Інститут вивчення війни, ці війська морально деградують, бо бачать, що утримати наступальні дії наших Збройних сил вони не здатні. Ми потрохи просуваємося”, — додав він.

“Треба пам’ятати, що там поки що є фортифікаційні лінії — перша, друга, третя — які ми поступово долаємо. Там дуже щільне мінування, тому просування не може бути надшвидким. Але воно незворотне”, — резюмував Гетьман.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коли посиплеться фронт росіян і коли НАТО вступить у війну | ГЕТЬМАН

Нагадаємо, раніше в ISW повідомляли, що ЗСУ можуть здійснити значний прорив на півдні. Експерти продовжують вважати, що ЗС РФ не мають достатніх сил, розгорнутих у Західній Запорізькій області в Україні, щоб повністю укомплектувати свою ешелоновану оборону.

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