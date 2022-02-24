Загострення ситуації в Україні: Зеленський просить направити миротворчу місію ООН

Український президент закликав Генасамблею ООН вжити конкретних кроків.
Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що просить Генеральну асамблею ООН направити миротворчу місію до України через загострення ситуації.
Відповідне відео з'явилося на сторінці голови держави в Instagram.
"Сьгодні ми закликали вжити Генасамблею ООН конкретних дії - направити міжнрародну миротворчу місію до України", - звернувся голова української держави.
Зазначимо, раніше ватажки терористів так званих "незалежних" "ЛНР" та "ДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента країни-агресорки Володимира Путіна з проханням надати їм війському допомогу. За даними Міноборони США, армія Росії почала входити до окупованого Донбасу.
У відповідь українське Міністерство закордонних справ України ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН. Очільник дипвідомства наголосив, прохання ввести на територію так званих "ЛНР" та "ДНР" російських військових - це означає подальше загостренням безпекової ситуації в Україні.
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