Загострення ситуації в Україні: Зеленський просить направити миротворчу місію ООН

Український президент закликав Генасамблею ООН вжити конкретних кроків.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що просить Генеральну асамблею ООН направити миротворчу місію до України через загострення ситуації.

Відповідне відео з'явилося на сторінці голови держави в Instagram.

Також читайте Під час надзвичайного стану депутати Ради поїдуть до регіонів для спілкування з народом — Зеленський

"Сьгодні ми закликали вжити Генасамблею ООН конкретних дії - направити міжнрародну миротворчу місію до України", - звернувся голова української держави.

Зазначимо, раніше ватажки терористів так званих "незалежних" "ЛНР" та "ДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента країни-агресорки Володимира Путіна з проханням надати їм війському допомогу. За даними Міноборони США, армія Росії почала входити до окупованого Донбасу.

У відповідь українське Міністерство закордонних справ України ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН. Очільник дипвідомства наголосив, прохання ввести на територію так званих "ЛНР" та "ДНР" російських військових - це означає подальше загостренням безпекової ситуації в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.