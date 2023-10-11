Загострення в Авдіївці: яка ситуація на півночі від міста

В ніч проти середи, 11 жовтня, відбувалися стрілецькі бої з півночі від Авдіївки Донецької області. Вони тривають досі.

Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розповів керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Окупаційна армія обстрілює українські позиції з "Градів", ствольної артилерії тощо.

"Не так гаряче, як вчора, але бої тривають. Ніч пройшла більш-менш спокійно. Було з два десятки хаотичних поодиноких "прильотів" по старій частині міста, трохи було по центральній", - наголосив він.

За словами Барабаша, загиблих та поранених упродовж минулої доби, 10 жовтня, немає.

Як повідомлялося, вчора Барабаш поінформував, що в Авдіївці загострення: на півночі від міста тривають важкі бої. Окупанти здійснювали масовані обстріли з танків, ствольної артилерії та "Градів".

Зранку 11 жовтня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що на Авдіївському напрямку російські загарбники силами до трьох батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки.

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