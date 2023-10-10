Загострення в районі Авдіївки: окупанти активізувалися і посилили атаки

Від самого ранку періодично обстрілюється цивільна інфраструктура Авдіївки та населених пунктів довкола.

Російські окупанти активізувалися на Авдіївському напрямку та посилили обстріли і до того майже повністю зруйнованого міста

Про загострення в районі Авдіївки розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"На Авдіївському напрямку ворог і справді активізувався. Наші захисники сьогодні відбили атаки ворога в районах Кераміки, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдіївки та Первомайського", – каже Штупун.

Також окупанти завдали авіаударів біля Бердичів і Авдіївки.

Фото: Deepstatemap

Зранку і до цього часу (вечора 10 жовтня) періодично обстрілюється цивільна інфраструктура Авдіївки та населених пунктів Покровського району, що навколо.

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"Також на Мар'їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 9 атак ворог в районах зруйнованої Маріїнки. Будь-яка активізація ворога дається йому не просто так. Мінімум 4 танки ми повністю знищили і ще 2 зазнали пошкоджень. Це тільки про танки, завтра ми повідомимо більш точну інформацію. Я думаю, техніки буде більше", – додав речник Сил оборони Таврійського напрямку.

Нагадаємо, що від ранку вівторка, 10 жовтня, окупанти завдають масованих ударів по Авдіївці Донецької області. На півночі від міста тривають важкі бої.

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