"Замогильний полк або мобілізація на болотах дійшла навіть до мертвих": в РФ призивають на війну покійників

У Росії після оголошеної, за словами Путіна, часткової мобілізації, призивати на війну проти України почали навіть покійників.

Так, працівники військкомату хотіли мобілізувати чоловіка, який помер ще 2 роки тому.

Про це розповіла у соцмережах сестра покійника, скриншот допису якої оприлюднив СтратКом ЗСУ.

Жінка розповіла, що із військкомату прийшли по її брата, померлого 2 роки тому.

"Сьогодні із військкомату прийшли по мого, померлого 2 роки тому, брата. Хочу зазначити, брат в армії не служив взагалі ніколи, бо за станом здоров'я не підходив. Вони спочатку не вірили, що він мертвий, а потім вибачились", - розповідає сестра покійного.

Через це жінка засумнівалася, що в Росії відбувається саме часткова, а не повна мобілізація, під час якої міністр оборони РФ Сергій Шойгу обіцяв призвати резервістів, які відслужили і насамперед мають бойовий досвід.

"Як тепер вірити цим листівкам, що хтось не підлягає мобілізації і що вона "часткова"? Якщо по померлих приходять? З одного боку смішно – у них всі дані застарілі, а з другого боку – Бурятія як завжди – попереду усієї планети готова до поставок м'яса", - написала вона.

скриншот / СтартКом ЗСУ

"Загробний полк або мобілізація на болотах дійшла навіть до мертвих", - зазначили в СтартКомі ЗСУ.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами міністра оборони країни Сергія Шойгу, в межах мобілізації планується набрати до війська 300 тис. людей.

Водночас радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що в Росії насправді була оголошена повна мобілізація, попри те, що влада називає її частковою. Незважаючи на оголошені плани набрати до війська 300 тис. осіб, насправді ніхто в РФ не зможе проконтролювати реальну кількість мобілізованих.

Читайте також: