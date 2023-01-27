Загроза артобстрілу тривала майже 12 год.: росіяни випустили по Дніпропетровщині пів сотні снарядів

Люди не постраждали.

Армія Російської Федерації у за ніч проти 27 січня обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Остання загроза артобстрілу тривала майже 12 годин.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Окупанти атакували кілька разів поспіль з РСЗВ Мирівську громаду. По мирному населеному пункту ворог випустив близько пів сотні снарядів. Унаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню, салон краси. Також зачепило з десяток житлових будинків та господарських споруд, газогони, лінії електропостачання.

За його словами, люди не постраждали. Втім, обстеження територій, що потрапили під обстріл, триває.

"Більше ворожих атак по громадам Дніпропетровщини не зафіксовано", - наголосив голова облради.

Нагадаєм, російські окупаційні війська завдали удару по селищу Очеретине Донецької області. У результаті ворожої атаки загинуло дві людини, ще щонайменше одну людину поранено.

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