Загроза атаки балістики в деяких регіонах України — Повітряні Сили ЗСУ

У ніч проти вівторка, 18 липня, мешканців чотирьох регіонів України попередили про загрозу атаки балістичними ракетами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях", - йдеться в повідомленні.

Громадян закликали не ігнорувати повітряну небезпеку.

Нагадаємо, у ЗСУ також попередили про загрозу атаки ворожих БпЛА з Півдня. У низці областей оголошена повітряна тривога.