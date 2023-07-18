Загроза атаки балістики в деяких регіонах України — Повітряні Сили ЗСУ

Не ігноруйте повітряну небезпеку.
У ніч проти вівторка, 18 липня, мешканців чотирьох регіонів України попередили про загрозу атаки балістичними ракетами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння в Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях", - йдеться в повідомленні.
Громадян закликали не ігнорувати повітряну небезпеку.
Нагадаємо, у ЗСУ також попередили про загрозу атаки ворожих БпЛА з Півдня. У низці областей оголошена повітряна тривога.
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