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Загроза атаки балістики в деяких регіонах України — Повітряні Сили ЗСУ

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Загроза атаки балістики в деяких регіонах України — Повітряні Сили ЗСУ

Українців попередили про балістичну загрозу / Фото: ТСН.ua

Не ігноруйте повітряну небезпеку. 

У ніч проти вівторка, 18 липня, мешканців чотирьох регіонів України попередили про загрозу атаки балістичними ракетами. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ. 

"Загроза застосування балістичного озброєння в Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях", - йдеться в повідомленні.

Громадян закликали не ігнорувати повітряну небезпеку. 

Нагадаємо, у ЗСУ також попередили про загрозу атаки ворожих БпЛА з Півдня. У низці областей оголошена повітряна тривога.

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Дата публікації
Перегляди
139
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