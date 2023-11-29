Загроза атаки із повітря: скільки "Калібрів" Росія тримає у Чорному морі

Окрім того, в Середземному морі дислокуються 2 ворожі кораблі.
Станом на 8 ранку 29 листопада в Чорному морі перебуває 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє пресслужба Військов-морських сил.
За даними МВС, загальний залп "Калібрів" становить до 8 ракет. Окрім того, в Середземному морі дислокуються 2 ворожі кораблі, однак в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря –2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, під час чергової атаки на Україну 29 листопада сили ППО збили усі дрони ворога.
Читайте також:
- Генштаб оновив втрати росіян: мінус ще понад 800 осіб
- Окупанти понад пів сотні разів намагалась атакувати під Бахмутом та Авдіївкою: що відбувається на фронті
- Ситуація на фронті в Україні: у НАТО зробили невтішну заяву