Загроза атаки із повітря: скільки "Калібрів" Росія тримає у Чорному морі

Окрім того, в Середземному морі дислокуються 2 ворожі кораблі.

Станом на 8 ранку 29 листопада в Чорному морі перебуває 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє пресслужба Військов-морських сил.

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За даними МВС, загальний залп "Калібрів" становить до 8 ракет. Окрім того, в Середземному морі дислокуються 2 ворожі кораблі, однак в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря –2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, під час чергової атаки на Україну 29 листопада сили ППО збили усі дрони ворога.

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