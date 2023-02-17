Загроза авіаатак з боку Росії: Зеленський пояснив, чому "боятися немає сенсу"

Президент закликав "не вірити пропагандистам", а вірити "в те, що на полі бою".

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що заяви щодо можливих масованих авіаційних атак з боку Росії – це чергова інформаційно-психологічна операція ворога.

Про це глава держави сказав під час спільної з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте пресконференції вКиєві.

"Боятися немає сенсу. Очікувати від них (росіян – ред.) квітів немає бажання і також немає сенсу. Вірити в те, що вони говорять, – точно немає практики довіряти їм. Тому розраховувати на себе і відноситись до цих заяв як просто ще до однієї психологічної атаки з боку Російської Федерації", – розповів український президент.

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Він нагадав, що Росія влаштовує по Україні атаки з використанням різних інструментів – авіації, дій на полі бою, ракетних ударів. Однак на сьогодні в України найкращий рівень засобів ППО і захисту, ніж будь-коли за часинезалежності.

"Ви бачите відсоток, який ми збиваємо. Ми приблизно розуміємо, що іноді гірше – 50-60%, іноді краще – доходимо до 80-85%", – сказав Зеленський.

Він переконаний, що якщо РФ все ж почне масовану атаку, результат роботи ППО буде такий самий. Президент зазначив, що ворог не випустить більше ракет, ніж тоді, коли в Україні був блекаут, – а це понад 100 ракет та дронів.

"Вірте у наші сили. Ми найскладніший етап у нашому з вами житті, я впевнений, змогли пройти тоді, коли не так багато у нас було партнерів – 24-го числа. (…) Тож не вірте пропагандистам, вірте в те, що на полі бою", – закликав глава держави.

Що відомо про загрозу авіаатаки з боку РФ

Напередодні видання Financial Times повідомило, що Росія накопичує літаки та гвинтокрили поблизу кордону з Україною, щоб, можливо, підтримувати свій наступ, що триває на землі.

Водночас видання Politico заявило про можливу підготовку Росією повітряної атаки на Україну. Там звернули увагу на те, що сухопутні війська ворога дуже деморалізовані та виснажені, однак у РФ "досі є досить значні військово-повітряні сили".

Очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що поки не бачить ознак нарощування Росією авіації, протепообіцяв робити все можливе для підтримки України засобами ППО.

Тим часом український нардеп, член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що РФ спробує застосувати бойову авіацію, щоб завдати ударів по українських системах ППО та польових складах.

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