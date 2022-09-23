Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається для всієї території України - Генштаб

Росіяни сконцентрували зусилля на спробах повністю окупувати Донеччину. Вони також намагаються зірвати активні дії українських військових.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Як стало відомо, противник зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, не припиняє ведення повітряної розвідки.

“Ворог і надалі завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках, тероризуючи мирне населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається для всієї території України. За добу противник завдав 4 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що після обстрілів окупантами постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів. Це, зокрема, Пришиб, Спірне, Веселе, Мар’їнка, Бахмут, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Запоріжжя, Кривий Ріг, Первомайськ, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок та Миролюбівка.

Нагадаємо, що часткова мобілізація в Росії суттєвого результату у війні проти України не дасть.

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