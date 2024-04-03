Загроза авіаційних ударів з Білорусі: Повітряні сили оцінили небезпеку

Українські Збройні сили не виключають можливості авіаційних атак з території сусідньої Білорусі. Зокрема, й через те, що з її території наступали російські війська на початку повномасштабної війни.

Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону в слоті телеканалу "1+1".

"Ми вже бачили, як так званий білоруський "президент" надавав територію для наступу російських військ під час початку повномасштабного вторгнення. Звісно, ми не виключаємо авіаційного застосування з їх території", - наголосив Євлаш.

За його словами, оскільки авіація РФ за досить короткий час може переміщатися на великі відстані та проводить навчання на території Білорусі, використовуючи її аеродроми, то загроза існує.

"Звичайно, загрозу вона (Білорусь - Ред.) несе - як ракетних, так і бомбових ударів. Ми готові до різного розвитку подій, слідкуємо за переміщенням літаків, їхніми зльотами, використовуємо наші розвіддані та партнерів", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, раніше речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомляла, що РФ розмістила наземні ракетні пускові платформи в Криму. Загарбники переорієнтовуються для продовження масованих атак по Україні.

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