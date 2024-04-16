Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (мапа)

Повітряна тривога оголошена у Києві та низці областей.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте до укриттів", – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Мапа повітряних тривог 16 квітня станом на 18:30 / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Києві та Одесі кіберфахівці СБУ затримали двох агентів Росії, які готували ракетні удари по інфраструктурі та військових частинах. Обох зловмисників було затримано на гарячому, коли ті шпигували за потенційними "цілями" для окупантів.

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