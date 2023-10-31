Загроза балістики та безпілотників: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (мапа)

Повітряні сили повідомляють про балістичну загрозу для областей, де оголошено тривогу.
У Києві та низці областей 31 жовтня о 21:50 оголошено повітряну тривогу.
Про це свідчить Мапа тривог України.
Повітряні сили повідомляють про балістичну загрозу для областей, де оголошено тривогу.
Крім того, у Вінницькій, Черкаській, Сумській та Полтавській областях - загроза ударних безпілотників.
Людей просять не нехтувати сигналами тривоги і пройти до укриттів.
У вівторок, 31 жовтня, під час крайньої повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Місцева влада пояснила, що працювали сили ППО.
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