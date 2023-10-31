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Загроза балістики та безпілотників: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (мапа)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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Загроза балістики та безпілотників: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (мапа)

Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях / Фото: Pexels

Повітряні сили повідомляють про балістичну загрозу для областей, де оголошено тривогу.

У Києві та низці областей 31 жовтня о 21:50 оголошено повітряну тривогу.

Про це свідчить Мапа тривог України.

Повітряні сили повідомляють про балістичну загрозу для областей, де оголошено тривогу.

Крім того, у Вінницькій, Черкаській, Сумській та Полтавській областях - загроза ударних безпілотників.

Людей просять не нехтувати сигналами тривоги і пройти до укриттів.

Мапа тривог на вечір 31 жовтня / © alerts.in.ua
Мапа тривог на вечір 31 жовтня / Фото: alerts.in.ua

У вівторок, 31 жовтня, під час крайньої повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Місцева влада пояснила, що працювали сили ППО. 

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Дата публікації
Перегляди
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