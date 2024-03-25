Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

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У Повітряних силах уточнили, що ракета летить на Одесу, ракета – на Кіровоградщині, курс на Кременчук. Також ракета летить на Полтаву.

Нагадаємо, вранці 25 березня РФ атакувала Київ ракетами. Уламки збитих ракет впали у чотирьох районах міста, завдавши руйнувань. Так, було пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну, а також три приватних будинки.

Внаслідок ракетної атаки у Києві уже 10 постраждалих. Двоє з них були госпіталізовані, у інших – гостра реакція на стрес.

Окупаційна армія Росії 25 березня атакувала Київ двома гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон".

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