Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.
Сигнал повітряної тривоги лунає у столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Луганській областях.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загроза застосування балістичного озброєння з півночі.
Крім того, повідомляється про "Шахеди" між Дніпром та Запоріжжям, ворожі дрони-камікадзе рухаються у західному напрямку.
Судячи з мапи повітряних тривог, на Сумщині пролунав вибух.
Нагадаємо, 25 березня РФ завдала ракетного удару по Києву. Окупанти запустили балістичні ракети з тимчасово окупованого Криму — хотіли поцілити по центру столиці.
Військовий експерт Олександр Коваленко назвав тип ракет, якими Росія вдарила по Києву, — це гіперзвукові крилаті ракети "Циркон".
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