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Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Сирени пролунали в деяких областях України

Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Сигнал повітряної тривоги лунає у столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Луганській областях.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

Крім того, повідомляється про "Шахеди" між Дніпром та Запоріжжям, ворожі дрони-камікадзе рухаються у західному напрямку.

Судячи з мапи повітряних тривог, на Сумщині пролунав вибух.

Нагадаємо, 25 березня РФ завдала ракетного удару по Києву. Окупанти запустили балістичні ракети з тимчасово окупованого Криму — хотіли поцілити по центру столиці.

Військовий експерт Олександр Коваленко назвав тип ракет, якими Росія вдарила по Києву, — це гіперзвукові крилаті ракети "Циркон".

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