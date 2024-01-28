Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (мапа)

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

Командування Повітряних сил ЗСУ попереджає про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Мапа тривог на 28 січня

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення повітряної тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін".

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