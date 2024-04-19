Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (мапа)

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.
Повітряна тривога оголошена у Києві та низці областей.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте до укриттів", – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, перед терміновим засіданням Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони український президент Володимир Зеленський звернувся до його учасників, повідомивши про нагальні потреби протиповітряної оборони, щоб, за його словами, “спустити Путіна з неба на землю”.
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