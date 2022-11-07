Загроза блекауту в Києві: що відомо про аварійні відключення світла і можливу евакуацію людей

У Києві 7 листопада відбудуться екстрені аварійні відключення світла. В міській енергомережі очікується на 32% більший дефіцит, ніж закладений у графіки. Столична влада не виключає, що через ракетні атаки Росії місто може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. На випадок тотального блекауту розроблено план евакуації населення. Втім, Київська місьдержадміністрація запевняє, що наразі причин для паніки немає.

ТСН.ua зібрав всі подробиці і заяви влади щодо загрози блекауту в Києві і можливої евакуації жителів міста.

Можливість евакуації Києва: що каже влада

Мер Києва Віталій Кличко не виключив що столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. У Києві уже зараз підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води на випадок ймовірного блекауту.

"Ми робимо все, щоб цього (повного блекауту - ред.) не сталося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися", - заявив мер.

Видання The New York Times з посиланням на директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука написало, що у разі повного виходу з ладу електромереж через атаки РФ близько 3 мільйонів мешканців міста можуть тимчасово евакуювати. Видання пише, що офіційним особам у столиці повідомили, що вони, ймовірно, отримають повідомлення принаймні за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі збою.

Проте Ткачук уточнив, що наразі ситуація є керованою, і киян не просять виїжджати з міста, оскільки потреби немає.

"Щоб реагувати правильно, ми мусимо мати план на всі можливі випадки. Причин для розмов про евакуацію наразі немає. Так, ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати і бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення. У кожному районі давно існують евакуаційні комісії на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій – від повені до аварій на об’єктах критичної інфраструктури", – сказав Ткачук.

Мер Віталій Кличко на запитання журналістів щодо можливості блекауту відповів:

"У ситуації війни, в якій ми живемо, потрібно мати плани на випадок різних сценаріїв розвитку подій і надзвичайних ситуацій. І бути готовим діяти".

Міський голова закликає бути готовими до різних варіантів, хоча й розраховує, що найгіршого не станеться.

За яких умов можливий блекаут

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук пояснив, що блекаут може статися лише тоді, коли автоматика без попередження вимикатиме систему через критичне перевантаження. Автоматика від'єднує споживачів від мережі, щоб вона не перегоріла. За його словами, якщо будуть нові обстріли у Києві та області, то є ризик спрацювання автоматики. Водночас, важливо, скільки часу знадобиться на відновлення.

"Таке може трапитися, система для цього спеціально побудована і вмонтовані системи захисту. Питання не в тому - вимкнеться система чи ні, а в тому скільки часу потрібно буде для того, щоб увімкнути систему після блекауту", - сказав він.

Як пояснює Сахарук, якщо не буде джерела, яке дозволить живити Київ, і його треба буде надавати через відновлення підстанції чи лінії, на це піде чимало часу.

"Особливо якщо температура за вікном буде "мінусова". Тобто це питання опалення. В цьому випадку, по-перше, не можна повернути світло через брак джерела живлення і на це треба багато годин, а на вулиці холодно, тож в такому разі можуть ставитися питання про евакуацію певної частини населення", - додав Сахарук.

Деякі будинки не відключать від мережі

У ДТЕК пояснили, чому в деяких будинках Києва немає планових відключень світла. Це пов'язано з особливостями забудови столиці, оскільки деякі житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури під'єднані до спільних комунікацій.

"Справа в тому, що в Києві, і в інших містах дуже висока інтеграція житлової забудови з іншими об'єктами, які не відносяться до житлового фонду. В багатьох будинках змонтовані чи вбудовані об'єкти критичної інфраструктури, підстанції, які забезпечують воду, зв'язок, сервери, зберігання ліків, розташування органів держвлади, правопорядку та інше. Деякі будинки приєднані на одну лінію з об'єктами критичної інфраструктури, наприклад, з лікарнями. Тому це значить, що неможливо вимкнути будинок, не вимкнувши об'єкт інфраструктури", - розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, ДТЕК перевірила всі будинки столиці, і не вимикають світло виключно у пов'язаних однією лінією з критичною інфраструктурою.

Не тільки Київ: де ще чекати аварійних відключень

Як попередили в "Укренерго", відключення можуть торкнутися семи областей - Київської (разом з Києвом), Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської та Полтавської областей. Відключення відбуваються внаслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак російських ракет та дронів. Від шостої ранку і до кінця доби у перелічених областях будуть діяти графіки планових стабілізаційних відключень. Тобто через застосування стабілізаційних та аварійних відключень, світло може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.

Зокрема, в Київській області світла не буде довше, ніж зазвичай. З 7 ранку застосовані екстрені відключення, під час яких графіки не діють, попередили в ДТЕК "Київські регіональні електромережі". У компанії пояснили, що енергосистема зазнає ще більшого дисбалансу через те, що зростає споживання електроенергії. За прогнозом, 7 листопада дефіцит в енергосистемі буде на 23% більший, ніж це передбачено графіками стабілізаційних відключень.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв’ю польському виданню Onet заявляв, що жителів області взимку можуть тимчасово евакуювати до тих областей, де ситуація більш стабільна. Згодом чиновник уточнив, що на сьогоднішній день ситуація під контролем і ніхто нікого евакуювати не збирається.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомив, що в Україні кожен регіон має план евакуації населення. Голова уряду уточнив, що "це екстрений крок, який ми будемо застосовувати в останню чергу".

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