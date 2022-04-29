"Загроза для Києва не зникла": студентів, жінок із дітьми та літніх людей просять не повертатися до столиці

"Загроза для Києва не зникла": студентів, жінок із дітьми та літніх людей просять не повертатися до столиці

Громадян просять не повертатися до Києва через зростання загрози захоплення столиці.

Київська міська військова адміністрація просить студентів, жінок із маленькими дітьми та людей похилого віку не повертатися до столиці.

Про це ідеться у повідомленні військової адміністрації в Телеграмі.

«Сьогодні помітно пожвавилося життя столиці, все більше людей на вулицях, автівок на дорогах. Наразі безпосередньої загрози захоплення столиці немає. Втім загроза для Києва не зникла. Вчорашні ракетні удари є цьому підтвердженням», - ідеться в повідомленні.

Як зазначають у Київській МВА, враховуючи останні події, пов’язані із пожежами на нафтобазах, підривами складів боєприпасів на території рф, а також риторикою путінських пропагандистів, можна сказати, що така загроза навпаки зросла.оплення стооплення столиці.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в Шевченківському районі Києва постраждали десятеро осіб. Четверо людей госпіталізували.

Росіяни обстріляли Київ і Київську область під час візиту генсека ООН та прем'єр-міністра Болгарії (жестовою мовою)

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