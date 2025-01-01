Загроза для Куп'янська і Борової: Жорін про "зухвалі спроби" окупантів форсувати річку Оскіл

За словами Жоріна, через погодні умови іноді російські військові впритул встигають підходити до українських позицій.

Російські окупанти на Харківщині проводять штурмові дії щоденно, тому перерв "на свята" українські захисники звісно не мають.

Про ситуацію в районі Куп'янська і Борової на Харківщині і про те, як ворог проривається до річки Оскіл розповів заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.

За його словами, до річки Оскіл окупанти пробиваються і зі сторони Макіївки (південніше), і в районі Загризового (північніше). Військовий розповів, що у районі Дворічного росіяни постійно проводять спроби переходу Осколу, при тому "досить зухвалі" – на звичайних човнах, які іноді крадуть у місцевих.

Дворічне на карті / Фото: Deepstatemap

Це створює загрозу для Куп'янська та Борової, наголошує Жорін.

Наступ РФ на Куп'янськ і Борову / Фото: Deepstatemap

"Основна складність на сьогоднішній день - погодні умови, які деколи дуже заважають проводити розвідку підходів, а також нанесення вогневого ураження дронами в цілому. Ворог завжди використовує погоду, розуміючи, що в цей час ми нічого не бачимо. Іноді росіяни просто впритул встигають підходити до позицій, після чого нам доводиться проводити зачистку цієї місцевості, допомагати сусіднім підрозділам повернути позиції", – розповів заступник командира 3 ОШБР.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська намагаються форсувати річку Оскіл на Харківщині.

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