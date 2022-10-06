Загроза для України з Білорусі зберігається щонайменше до кінця року: яка причина

Білорусь продовжила обмеження для польотів цивільних літаків на півдні країни аж до 1 січня 2023 року. Це означає, що до кінця цього року загроза з боку Білорусі зберігається для всієї території України.

Про це 6 жовтня повідомив моніторинговий ресурс Беларускі Гаюн.

"Дія зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включно з БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжена згідно з NOTAMN O0752/22 з 6 жовтня по 1 січня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Сказано, що обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету РБ. Територія зони обмеження не змінилася.

Слід зазначити, що заборона на польоти над південною частиною Білорусі була запроваджена 24 лютого 2022 р. після початку повномасштабного російського вторгнення до України. Саме з півдня Білорусі і відбуваються запуски ракет по території України. Беларускі гаюн повідомляє, що від початку війни з території Білорусі по українських містах було запущено щонайменше 717 боєголовок.

Нагадаємо, експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич розповів, що президент Росії Володимир Путін тримає напруження біля кордону України з Білоруссю, щоб відтягувати з фронту резерви ЗСУ. Проте ознак підготовки повторного наступу РФ з території Білорусі наразі немає.

Читайте також: