Загроза для України з боку Білорусі: Жданов пояснив, чого варто очікувати

У Білорусі все ще тривають спільні військові навчання Збройних сил РФ та РБ.

Російські загарбники можуть завдати з території Білорусі ракетні удари по українських містах, саме у цьому полягає небезпека спільних військових навчань двох армій.

Про це на своєму Youtube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Противник може бити по українських об'єктах інфраструктури та містах, зокрема, ракетами С-300 та С-400...я думаю, що ми можемо отримати тільки ракетні удари з повітряного простору Білорусі з допомогою авіації типу ось Х-22... або ракетами С-300, С-400 по містах і об'єктах інфраструктури", - попередив він.

За його словами, бити по військах ЗСУ цими ракетами дуже неефективно, особливо якщо сили перебувають у лісистій місцевості, то їм не буде завдано такої шкоди, щоб була втрачена боєздатність.

Загроза повторного наступу з боку Білорусі

Від понеділка, 16 січня, поблизу українського кордону стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів ЗС Республіки Білорусь та Російської Федерації, які входять до регіонального угруповання військ.

У Держприкордонслужбі розповіли, що на території Білорусі перебуває 11 тисяч російських військових, але ця кількість постійно змінюється через ротацію у ЗС РФ.

У вівторок, 17 січня стало відомо, що до Білорусі на так звані "військові навчання" прибули російські бомбардувальники Су-34.

Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль попереджає, що авіанавчання у Білорусі вплинуть на ритм життя всієї України, і що один із таких тренувальних польотів може стати нетренувальним.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що ймовірність вторгнення російських окупантів з території Білорусі найближчими тижнями залишається низькою.

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