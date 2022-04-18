Загроза для всього світу: Зеленський - про заяви Росії щодо використання ядерної зброї

Президент вважає, що РФ дійсно може використати ядерну зброю, адже людське життя для Кремля нічого не варте.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія становить ядерну загрозу для всього світу.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю CNN.

Відповідаючи на запитання журналіста, Зеленський зазначив, що не лише він один занепокоєний погрозами Кремля застосувати ядерну зброю.

"Вважаю, що весь світ, усі країни мають занепокоїтися. Тому що, знаєте, це може бути нереальною інформацією, але може виявитися і правдою. Вони (росіяни. — Ред.) можуть це зробити. Я вважаю, що для них людське життя — ніщо. Але не треба боятися, треба бути готовими. Але це питання не для України, не лише для України, але й для всього світу", — сказав президент.

Зеленський зазначив, що раніше ніхто у світі не очікував, що розпочнеться війна у 2014 році, ніхто не очікував повномасштабного вторгнення в Україну, знищення цивільних, зруйнування міст і населених пунктів, де немає військових об'єктів.

"Але це є, і це сталося. І коли вони говорять, "якщо щось буде не так", то можуть використати і хімічну зброю, і свій ядерний потенціал. Тому ці заклики небезпечні. І вважаю, що це заклики людей вже неадекватних", — підсумував глава держави.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, чому важлива битва за Донбас.

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