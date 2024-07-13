"Загроза дуже серйозна": росіяни змінили тактику біля Торецька для його захоплення - експерт

За словами військового експерта, таку ж тактику - рити тунелі - окупанти використали в Авдіївці.
Російські загарбники для захоплення Торецька Донецької області змінили тактику та почали рити тунелі, щоб вийти у тил ЗСУ.
Про це розповів військовий експерт Іван Ступак в ефірі етері Еспресо.
"Росіяни почали рити й облаштовувати тунелі в напрямку Торецька. Таким чином вони намагаються вийти в тил наших позицій. Ці тунелі дуже схожі ті, що облаштували Хамас в Секторі Газа. Таку ж тактику росіяни використовували в Авдіївці. Там вони скористались каналізаційною системою й проникли в тил наших позицій", - розповів Ступак.
Він зауважив, що це не багатокілометрові тунелі, але загрози дуже серйозні.
"Росіяни розповідають, що це багатокілометрові тунелі. Втім, я в це не вірю. Можливо, це десятки, чи сотні метрів, але не багатокілометрові тунелі. Однак загроза дуже серйозна і на неї варто звертати увагу", - додав він.
Нагадаємо, 32-га ОМБр показала жахливі кадри з фронтового Торецька після атак РФ.
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