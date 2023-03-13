Аналітик попередив про загрозу глобальної війни і назвав наступну ціль РФ

На думку аналітика, є три сценарії найбільш імовірного розвитку війни в Україні.

Диктатор РФ Володимир Путін протягом року після початку повномасштабного вторгнення в Україну зазнав вражаючих поразок. Наступною мішенню Кремля може стати Молдова.

Про це заявив геополітичний аналітик Кшиштоф Войчал в інтерв’ю Wirtualna Polska.

Експерт застеріг від спроб піти на поступки РФ, адже це підштовхне росіян до подальшої агресії.

"Якщо Кремль щось отримував і зміг досягти раніше поставлених цілей, він переходив до наступних і до реалізації більш широкого плану", - сказав він.

На думку Войчала, є три сценарії найбільш імовірного розвитку війни в Україні. Це: поразка РФ, виграш окупантів і заморожування війни на невизначений термін. Він вважає, що після поразки Росії Україна поверне собі незаконно захоплені Москвою території та почне шлях до НАТО та ЄС.

"Якщо Україна буде етапом, а Захід піддасться, це може призвести до подальшої ескалації та розв’язання глобальної війни. Така загроза існує лише у випадку пасивності чи бездіяльності з боку Заходу", - зазначив Войчал, говорячи про третій сценарій розвитку війни.

Натомість аналітик вважає, що Молдова може стати дуже легкою та наступною мішенню Путіна.

"Ця країна не підпадає під гарантії НАТО і не є членом ЄС. Як і Україна, Кишинів здається самотнім на міжнародній арені. Росіяни вже в Придністров'ї", - вважає Войчал.

Нагадаємо, в ЦРУ розповіли про вирішальні місяці війни. Путін сподівається, що час зіграє йому на руку і західні партнери України втомляться допомагати Києву.

За даними ГУР, у Молдові та невизнаному Придністров'ї Росія влаштовує напруження, маючи на меті дві цілі - відвернути увагу світу від війни в Україні та продемонструвати якусь "перемогу" для російського народу.

Скільки ще триватиме війна і що вплине на її подальший розвиток, оцінку спецслужб Латвії, читайте тут

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