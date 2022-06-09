Загроза існує: військовий експерт розповів, що Білорусь розгортає свою армію

За словами Жданова, імовірність вторгнення білоруських військ до України – 50 на 50.

Загроза вторгнення з Білорусі досі існує, адже режим Лукашенка почав розгортати свою армію біля кордонів України.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі Радіо НВ.

"Загроза існує. Бачите, ще вчора ми говорили, що не спостерігаємо формування ударного угруповання, сьогодні вже Генеральний штаб каже, що таке угруповання ось-ось буде завершено. Скажу так, що вони почали розгортати армію – так, загроза існує", – наголосив експерт.

Проте Жданов не виключає, що Лукашенко все ж не наважиться нападати, адже там, де Білорусь зосереджує війська "не найкраще місце для наступу".

"І коли глава Білорусі на такій імітованій зустрічі з жителями Білорусі вчора заявив, що ЗСУ відірвуть голови будь-кому, хто втече в Україну, а якщо це "нацики", як він сказав, то ще гірше буде. І після цього наказувати? Коли він створює в суспільстві думку, що це не наша війна, не треба в неї втручатися, і після цього він скаже військам "повний вперед, наступаємо в Україну"? Я дуже сумніваюся у цьому. Подивимося", – розмірковує експерт.

За словами Жданова, імовірність вторгнення білоруських військ до України – 50 на 50.

Нагадаємо, що авіаудар по Новоград-Волинському завдали ворожі літаки, які піднялися з аеродрому Білорусі.

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