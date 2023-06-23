Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС: аналітики ISW розкрили мету Росії

Кремль буде погрожувати диверсіями на ЗАЕС, щоб відтягнути контрнаступ на Запоріжжі, вважають експерти.

Російські сили все більше стурбовані своїми можливостями зберегти ядерний об'єкт перед контрнаступом України. На четвертому енергоблоці ЗАЕС збільшують запаси військового обладнання, зброї та вибухівки. Влада РФ може використовувати погрози щодо можливих терактів на Запорізькій АЕС, щоб відтягнути контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що російські сили можуть сигналізувати про те, що вони готуються до диверсій на Запорізькій АЕС, щоб загальмувати українські сили під час проведення контрнаступальних операцій у цьому районі.

"Кремль регулярно використовує погрози ядерної ескалації та попереджає про загрози безпеці ЗАЕС, намагаючись чинити тиск на Україну, щоб вона стримала свої військові дії. Також такі провокаційні заяви покликані, щоб зменшити надходження допомоги від Заходу", - зазначили аналітики.

Ситуація на ЗАЕС

За даними "Енергоатому", "керівництво" ЗАЕС терміново пішло у відпустку. Енергетики наголошують, що на АЕС спостерігається критичний дефіцит персоналу. Так званих керівників не відпускають, а "директор" АЕС Юрій Черничук утік до Криму 1 травня.

13 квітня в "Енергоатомі" повідомили, що біля машинної зали на Запорізькій АЕС вибухнула російська міна. Вибухи почули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Наголошувалося, що росіяни спробували приховати сліди події, щоб про це не стало відомо експертам МАГАТЕ.

У МАГАТЕ повідомили, що станція продовжує покладатися на єдину лінію електропередачі, що залишилася, в 750 кіловольтів для електропостачання за межами майданчика. Резервну лінію електропередачі 330 кВ, яка була пошкоджена 1 березня, досі відключена.

Після доповіді розвідки та Служби безпеки України президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни здійснили теракт на Каховській ГЕС і готують теракт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

За словами Зеленського, усі світові лідери та МАГАТЕ знають, що Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент своєї агресії, зокрема, тримаючи там зброю та військових. Українська розвідка отримала інформацію про те, що росіяни розглядають сценарій терористичного акту на ЗАЕС з викидом радіації.

"Вони все підготували для цього", — сказав президент.

Сьогодні, 23 червня, відбудеться чергове засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Йтиметься про загрозу теракту на Запорізькій АЕС та наслідки підриву Каховської ГЕС.