Загроза Києву та роль Білорусі: який підлий наступ Росія готує на весну та чи буде він успішним

Західні чиновники сумніваються, що буде повторний наступ на Київ.

Російські окупанти готуються до нового наступу на Україну навесні, проте західні чиновники сумніваються у тому, що він буде успішним.

Про це пише CNN.

Журналісти видання поспілкувались із анонімними західними чиновниками, які підтвердили, що окупанти дійсно готують новий наступ, який може статись вже навесні. Проте там сумніваються у військовій потужності російської окупаційної армії.

"Існують серйозні обмеження для їх здатності справді заповнити втрати, яких вони зазнали в Україні, тому ви бачите, що вони звертаються до своїх іноземних партнерів, щоб спробувати заповнити прогалину", - пише видання.

Західні чиновники також сумніваються, що російські мобілізовані та резервісти можуть ефективно проводити наступальні операції.

Також на Заході прокоментували інформацію, що Білорусь може вступити у війну проти України. Там наголосили, що РФ уже використовує сусідню державу, як свій полігон для тренування загарбників.

" Ми бачимо російські сили в Білорусі. Ми не бачимо їх розгортання біля кордону, і на даний момент у них немає таких можливостей у матеріально-технічному забезпеченні, щоб загрожувати Києву", - кажуть неназвані чиновники.

Загроза нового наступу на Україну

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив українців, що Росія готується до нового масштабного наступу на Україну. Під загрозою може бути Київ. Це підтвердив також Володимир Зеленський та інші українські високопосадовці. Про загрозу нового наступу заговорили також у НАТО.

Військові аналітики стверджують, що наступ на Україну на цей раз може відбутись з боку Донеччини та Луганщини, оскільки окупанти хочуть вийти на адміністративні кордони цих областей.

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