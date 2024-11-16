Загроза котла: військові блогери про небезпеку оточення ЗСУ на Курахівському напрямку

За інформацією військового "Алекса", росіяни рвуться на Успенівку та Константинопольске, щоб перерізати шляхи постачання аж до самої Катеринівки.

На Курахівському напрямку склалася вкрай небезпечна ситуація. У разі виходу росіяни до Успенівки деякі підрозділи ЗСУ можуть опинитися в котлі.

Про цю небезпеку попередив військовослужбовець і блогер, лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" на своєму каналі "Офіцер".

За його інформацією, росіяни рвуться на Успенівку та Константинопольске, щоб перерізати шляхи постачання аж до самої Катеринівки.

Курахівський напрямок / Фото: Deepstatemap

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"Просто всі такі розумні, апелюють цифрами на картинці, ну а що, багато розуму не треба, що протягнути лінієчку з одного кінця "мішка" до іншого і написати щось типу: "Боже мій, до котла залишилось 6 км", – каже офіцер.

Він попередив, що серйозні проблеми будуть вже тоді, коли росіяни вийдуть до Успенівки, адже логістика через поля в таку погоду дуже погана.

Доброволець 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" прокоментував цю інформацію.

На його думку, розраховувати на те, що вся довжина "горловини карману", який утворився на Курахівському напрямку, служить логістичним шляхом – не дуже розумно.

Бунятов змоделював ситуацію з сильним дощем: "Грунтові дороги розмокли, залишається 2 км до перекриття асфальтного логістичного шляху (не враховуючи вогневий контроль), росіяни прориваються до Успенівки, 7 сіл в оточенні. Якщо пощастить, то невелика частина вийде в пішому порядку через поля, інших розстріляють/візьмуть в полон. Питання про техніку та майно на мільйони $, якими росіяни будуть х**рити нас, замовчуємо. Маю щиру надію на вже прийняті рішення".

Раніше ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак оцінив ймовірність оточення Курахового на 60-70% і вважає, що місто може бути втрачено в найближчі 20-30 днів.

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