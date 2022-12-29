Загроза масованого ракетного удару: до українців звернулися із важливою заявою

Кім пише, що сьогодні буде новий рекорд збиття ворожих ракет.

Російські війська 29 грудня запланували ракетний обстріл України. Ракети окупантів керовані в декілька черг — знімати і публікувати роботу ППО і наслідки прильотів категорично заборонено.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Нагадую, ракети керовані в кілька черг – отже знімати прильоти категорично не можна. Сьогодні ЗСУ поставить новий рекорд зі збиття", - пише Кім.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба також закликав у жодному разі нічого не фотографувати та не публікувати в соцмережах.

"В області працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях. Дбайте про свою безпеку. У жодному разі нічого не фотографуйте та не викладайте в соцмережі – не допомагайте ворогу. Віримо в Сили оборони!", - йдеться в його повідомленні.

Очільник Житомирщини Віталій Бунечко попередив про загрозу масованого ракетного удару росіянами по Україні з використанням стратегічної авіації.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях", - написав Бунечко.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук теж наполегливо просить зберігати інформаційну тишу.

"Дніпропетровщина, очікуємо ракети і в нашому напрямку. Тому про всяк випадок нагадую: нічого не викладаємо і не обговорюємо в соцмережах. Дочекайтеся офіційної інформації", - сказано в його заяві.

Зазначимо, що в Україні рано вранці четверга, 29 грудня, оголосили масштабну повітряну тривогу. У ДСНС закликають громадян не нехтуйте сигналом “Повітряна тривога” і перебувати в укриттях.

Близько 8 ранку 29 грудня очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про запуски перших ракет окупантами.

Згодом радник Офісу президента Олексій Арестович попередив, що росіяни на цю атаку підготували до сотні ракет і планують їх запускати у декілька хвиль. За його словами, окупанти можуть атакувати Київ.

Незабаром стало відомо, що підрозділи ППО ліквідували першу із запущених сьогодні росіянами ракет. Її збили над Сумщиною.

Наразі про роботу ППО повідомляється у низці областей, зокрема, на Полтавщині, Житомирщині, Київщині, є збиття над Чорним морем.

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