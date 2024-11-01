Загроза на півдні: що готує армія РФ у Запорізькій області

Окупанти можуть завдати ударів на кількох напрямках на півдні.

На півдні України може виникнути ще одна загроза. Російські окупанти можуть розпочати наступальні дії і в межах Запорізької області.

Про це повідомили співрозмовники "РБК-Україна" у військових та політичних колах.

За інформацією джерел, теоретичними напрямками ударів можуть стати Гуляйполе, Оріхів та Кам'янське, де останнім часом почастішали вилазки ворожих ДРГ.

Зазначається, що можлива мета армії РФ - спроба просунутися щонайменше на 30 кілометрів углиб, щоб підійти ближче до Запоріжжя та відсунути ЗСУ подалі від Енергодару та ЗАЕС, а потім розпочати переговори з позиції ультиматуму.

Раніше військовий експерт Іван Ступак заявляв, що українські Сили оборони, які розташовані на Запорізькому напрямку, вже кілька місяців очікують, що "щось має початися". У жовтні кілька західних ЗМІ повідомили, що російські війська можуть планувати масштабний наступ із метою встановлення контролю за Запоріжжям.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що росіяни на півдні України зосередили близько 200 тисяч військових. зокрема, окупаційні війська у Криму.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ відновили позиції біля Курахового, але РФ просуваються далі. Зокрема, поблизу Покровська та Вугледара.

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