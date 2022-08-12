Загроза на Запорізькій АЕС: Монастирський заявив про можливу евакуацію населення

Голова МВС Денис Монастирський повідомив, що розглядаються усі можливі сценарії на випадок погіршення ситуації на Запорізькій АЕС. Зокрема обговорюється можливість евакуації населення з прилеглих населених пунктів.

Різні сценарії в ситуації з ЗАЕС розглядають разом МВС, рятувальники і Міністерство розвитку громад та територій.

Про це міністр заявив під час робочої поїздки до Сумської області, повідомили в міністерстві.

"Всі ми бачили обстріли, які робили російські війська по енергоблоку. Це жахливо. Після останніх обстрілів станції ми переконалися, що для них немає жодних стримувальних факторів", – констатував Монастирський.

Він також повідомив про відсутність наразі адекватного контролю над Запорізькою АЕС. Станція перебуває "не просто в руках ворога, а й у руках недосвідчених фахівців, які справді можуть допустити трагедію".

"Українських фахівців, які там залишилися, частково не допускають до ділянок, де вони мають бути. Як відомо, на території станції розташована воєнна техніка Росії. Все це оцінюється як найвищий рівень загрози", – пояснив голова МВС.

Він зауважив, що Україна має плани, які передбачають будь-який розвиток подій на ЗАЕС, зокрема викид радіації.

"Сьогодні ми в ДСНС спільно з МВС та Мінрегіоном обговорюємо різні сценарії розвитку подій, зокрема й питання евакуації", – сказав міністр.

Нагадаємо, російські окупанти замінували територію Запорізької АЕС та заявили про готовніть підірвати її, якщо надійде такий наказ. Окрім того, загарбники щодня влаштовують низку обстрілів по станції та її території.

Зауважимо, за оцінками експертів, унаслідок можливої катастрофи на Запорізькій АЕС зона радіаційного забруднення складе 2 млн км2, а радіаційне ураження отримає 1 млн людей і не лише в Україні.

Ядерна трагедія: до чого призведе вибух на Запорізькій АЕС

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