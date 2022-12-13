Загроза нападу з Білорусі: експерт пояснив, чи вистачить Україні сил для захисту

На думку експерта, перекидання додаткових резервів з інших напрямків фронту у разі нападу з півночі, не потрібне.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенка грає у гру "не війна, а велика імітація".

Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Мусієнко, інформує "24 канал".

Чи готова Україна до вторгнення

Мусієнко зазначає, що українських сил на північному кордоні достатньо для відбиття ймовірної атаки тієї кількості білоруських та російських військ, які базуються у Білорусі. Він запевняє, що перекидання додаткових резервів з інших напрямків фронту у разі нападу з півночі, не потрібне.

За словами експерта, сил і засобів достатньо. Там проводили навчання різних підрозділів українського війська. Зокрема Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ, загонів територіальної оборони тощо.

"Усе готово для того, щоб гідно зустрічати ворога та не дати йому там реалізувати свої плани", – наголосив Мусієнко.

Чи буде саме вторнення

За його словами, саме у рамках імітації відбувається планова ротація білоруських військ біля українського кордону, яку режим Лукашенка розпіарив у своїх пропагандистських медіа.

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"Все те, що робить зараз білоруська влада: оголошення військових навчань, прихована мобілізація і т.д. – все це відбувається з квітня. Лукашенко це робить, щоб прозвітуватися перед російським керівництвом, що начебто Білорусь робить кроки до вторгнення. Але та бригада, яку сьогодні перекинули (103 Вітебська окрема гвардійська повітряно-десантна бригада. – Ред.) з 25 БТР – це ніяке не наступальне угруповання", – наголошує експерт.

На його думку, у разі нового вторгнення ЗСУ розбили б цю бригаду на кордоні за кілька годин. Але з інформаційної точки зору ці маневри мають значний ефект.

Мусієнко запевняє, що загрози військового вторгнення зі сторони Білорусі наразі немає. Він пояснює, що окупанти просто відтягують українські сили на північному кордоні, шантажуючи вторгненням. Таким чином вони не дають змоги перекинути ці резерви на південь для успішного контрнаступу.

Ситуація в Білорусі: останні новини

Нагадаємо, що диктатор Лукашенко доручив своїм підлеглим розпочати перевірку бойової готовності білоруської армії.

На думку військового експерта Петра Черника, такі дії свідчать про те, що Путін піднімає ставки.

Крім того, білоруська армія облаштовуватиме мостові переправи через дві річки. Щоправда, ці річки розташовані далеко від українського кордону, тому говорити про безпосердню підготовку до наступу поки не доводиться.

Російський опозиціонер Марк Фейгін вважає, що Кремль всерйоз обмірковує можливість нового нападу з півночі.

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