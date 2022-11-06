Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Загроза нападу з боку Білорусі: у Волинській ОВА розповіли, що відбувається на кордоні

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1273
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Загроза нападу з боку Білорусі: у Волинській ОВА розповіли, що відбувається на кордоні

Фото: Associated Press

Українські військові моніторять ситуацію на кордоні.

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко розповів, що станом на 6 листопада ситуація на українсько-білоруському кордоні спокійна. 

Про це він написав на своєму телеграм-каналі. 

"Волиняни, ситуація на українсько-білоруському кордоні спокійна та без змін. Кордон не порушений. Військові безупинно моніторять обстановку. Загрози з того боку кордону не спостерігається. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - написав голова Волинської ОВА. 

Загроза повторного нападу з боку Білорусі 

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на територію України. Російські військові з території Білорусі рушили на Київ, щоб повалити законну владу та встановити в Україні маріонетковий режим. У квітні українські захисники вибили російських окупантів з північних областей України. 

Проте і досі існує загроза нападу на Україну з боку Білорусі, куди зараз активно звозять російських мобілізованих. 

6 листопада український військовий Валерій Маркус заявив, що жителям Волинської та Рівненської областей, які межують з Білоруссю, краще на деякий час виїхати у безпечніші місця. Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль одразу повідомив, що ситуація на кордоні безпечна. 

Читайте також:

Сюрпризи від росіян, ситуація на кордоні з Білоруссю і відключення світла в Україні - Євгеній Єнін

Сюрпризи від росіян, ситуація на кордоні з Білоруссю і відключення світла в Україні - Євгеній Єнін

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1273
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація