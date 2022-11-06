Загроза нападу з боку Білорусі: у Волинській ОВА розповіли, що відбувається на кордоні

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко розповів, що станом на 6 листопада ситуація на українсько-білоруському кордоні спокійна.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

"Волиняни, ситуація на українсько-білоруському кордоні спокійна та без змін. Кордон не порушений. Військові безупинно моніторять обстановку. Загрози з того боку кордону не спостерігається. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - написав голова Волинської ОВА.

Загроза повторного нападу з боку Білорусі

24 лютого Росія почала повномасштабний наступ на територію України. Російські військові з території Білорусі рушили на Київ, щоб повалити законну владу та встановити в Україні маріонетковий режим. У квітні українські захисники вибили російських окупантів з північних областей України.

Проте і досі існує загроза нападу на Україну з боку Білорусі, куди зараз активно звозять російських мобілізованих.

6 листопада український військовий Валерій Маркус заявив, що жителям Волинської та Рівненської областей, які межують з Білоруссю, краще на деякий час виїхати у безпечніші місця. Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль одразу повідомив, що ситуація на кордоні безпечна.

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