Загроза наступу на Сумщину: Маломуж оцінив, чи вистачить росіянам резервів

За його словами, ситуація на фронті залишається важкою, проте генерал впевнений, що Силам оборони вдається її стабілізувати.

За останніми даними, окупанти не мають сил для наступу на Сумському напрямку.

Про це заявив генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж, передає FREEДОМ.

"Сил та засобів додатково немає. Розвідка говорила, що буде наступ на Сумському напрямку. Але ми відстежуємо усі рухи, зараз у противника резервів наступати ще на Сумському секторі практично немає. Обстріли, провокації, диверсійні вилазки – так", – каже Маломуж.

На його думку, РФ влаштувала новий наступ на Харківщині, аби відтягнути українські сили з Покровського напрямку і захопити всю Донеччину.

Маломуж налаштований оптимістично і вважає, що перспектив для подальшого наступу в росіян немає. Генерал переконує, що росіяни не змогли скористатися відкриттям фронту у Харківській області для просування на Донеччині, яку збиралися стрімко окупувати.

"Не так сталося, як планував противник. Ми знали ці плани. Резервів з цих напрямків, тим більше розуміючи, що вони стратегічні для ворога, не знімали, а навпаки, посилили. І як на Харківському напрямку, так і в донецьких секторах — і біля Бахмута, Часового Яру, Покровський напрямок та нижче до Вугледара — наші війська чітко тримають свої позиції", — запевнив Микола Маломуж.

Він додав, що ситуація на фронті залишається важкою, проте генерал впевнений, що Силам оборони вдається її стабілізувати.

Раніше генерал Ігор Романенко заявив, що на Сумському напрямку залишається загроза наступу російських військ.

Нагадаємо, минулого тижня начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов попередив, що РФ може почати наступ у Сумській області.

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