Загроза наступу РФ на Харків: місцевий депутат про сили РФ у Бєлгородській та Курській областях

За словами Ткачука, ударних формувань ворога у прикордонні, здатних до потужного наступу, не зафіксовано.

У Бєлгородській та Курській областях РФ наразі не зафіксовано ударних формувань окупантів, які були б здатні здійснити наступ на Харків.

Про це заявив депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук, передає "Еспресо".

"Ми вже звикли до цих погроз від так званого президента Росії. Ми аналізуємо інформацію, яка надається Генштабом ЗСУ. На Бєлгородщині та в Курській області не зафіксовано якихось ударних кулаків та формувань", – сказав Ткачук.

За його словами, росіяни ведуть бойові дії й бомблять свою ж територію, намагаючись вибити або витіснити за кордони РФ російські добровольчі батальйони.

Також, за інформацією депутата, на Куп'янському напрямку не змінюється чисельність російського угруповання. Окупантів там налічується близько 100 тисяч.

"Була інформація, що якась невелика частина була перекинута на напрямок Бєлгородського регіону для боротьби з РДК. Щось кардинального, якійсь колоні, які мають штурмувати Харківський регіон, ми не бачимо. Харків тримається, Харківщина бореться", – підсумував депутат Харківської районної ради.

Нагадаємо, німецьке видання Bild опублікувало інформацію, що Росія планує воювати до 2026 року і захопити Харків і Дніпро.

За інформацією російського нібито "опозиційного" видання "Медуза", диктатор Путін націлився на взяття Харкова.

За даними аналітиків ISW, російська наступальна операція з оточення міста Харкова була б надзвичайно амбітною кампанією для окупантів.

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що на Харківщині будують другу лінію оборони.