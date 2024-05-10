Загроза наступу РФ на Київ: в Сухопутних військах приголомшили заявою про захист столиці

Павлюк пояснив, що за 2,5 роки російські загарбники так і не відмовилися від амбіцій захопити нашу столицю.

Сухопутні війська ЗСУ готують нові бригади для підготовки до наступу агресора. Частину з них розгорнуть для захисту столиці.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в інтерв'ю The Economist.

Він зазначив, що головною проблемою є техніка, а не люди.

Одне з найневідкладніших завдань Сухопутних військ — підготовка десяти нових бригад. Командувач зауважив, що головною проблемою є техніка, а не люди. Нашій державі вкрай необхідна артилерія та бронетехніка. Україна сподівається на допомогу Заходу.

За словами генерал-лейтенанта, частину нових сил буде розгорнуто для захисту Києва. Павлюк пояснив, що за 2,5 роки російські загарбники так і не відмовилися від амбіцій захопити нашу столицю.

“Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на Сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому”, — підкреслив командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ назвав головну проблему на фронті.

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