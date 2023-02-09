Загроза наступу РФ на Запорізькому напрямку: експерт оцінив, які сили зібрали там окупанти

За його словами, дії окупантів на Запорізькому напрямку можуть бути лише вузько спрямовані.

У Запорізькій області сконцентровано найгірші у зоні бойових дій сили та засоби російських військ.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, інформує FREEДОМ.

"У підрозділів – відсутність повної штатної комплектації з техніки, особового складу тощо. Кількість є, а якість, знову ж таки найгірша у зоні бойових дій. Якщо говорити про наступ, то він може бути не в Запорізькій області, не широкомасштабний, не по всій лінії фронту. Там лінія фронту майже 100 кілометрів", – каже експерт.

На думку Коваленка, дії окупантів на Запорізькому напрямку можуть бути вузько спрямовані. Наприклад, у напрямку Оріхового або в напрямку Гуляйполя. Це найбільш підвищені зони ризику.

За його словами, поява "вагнерівців" на цьому напрямку свідчить лише про те, що і тут їх будуть використовувати як "гарматне м'ясо".

Натомість аналітик не виключає, що наступ з боку окупантів може бути реалізований у напрямку Куп’янська Харківської області, або у напрямку Лимана Донецької області.

"Тобто по лінії Сватово-Кремінна — це абсолютно не виключено, особливо з урахуванням того, що вони там накопичують ресурси. Інше питання, які вони мають можливості для реалізації цього плану. Бо якщо ми говоримо у напрямку Куп’янська — для них буде проблемою пробивати лінії оборони і наявним ресурсом навряд чи це їм вдасться. У напрямі Лимана їм не лише доведеться проходити через лінії оборони, які облаштовані ЗСУ, там є ще й ландшафтні проблеми", — сказав експерт.

Коваленко також додав, що за 2022 рік РФ практично втратила бойовий потенціал танкового озброєння.

Ймовірний наступ РФ в Запрізькій області: що відомо

Раніше військовий аналітик та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін заявив, що РФ робить спроби наступати на Запоріжжя.

Секретар РНБО Олексій Данілов також вважає, що російські війська можуть здійснити спробу наступу в Харківській чи Запорізькій областях.

Натомість полковник запасу ЗСУ Роман Світан певен, що в районі Запоріжжя немає достатньої кількості сил окупантів, тому місто війська РФ взяти не зможуть.

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