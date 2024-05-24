Загроза наступу росіян на Сумщину: військовий назвав два варіанти розвитку подій

У Сумській області прикордонники фіксують високу активність роботи ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Не варто відкидати варіант, що загарбники спробують і там здійснити наступ.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман пояснив, що задумали окупанти на кордоні, пише "Обозреватель".

"Є всі ознаки підготовки до наступальних дій. Вони прописані в підручниках з військової науки, в конспектах лекцій, за якими навчалися військові, в бойових статутах. Якими будуть ці наступальні дії, наразі сказати важко. Це залежатиме від того, яку кількість живої сили й техніки ворог зможе там сконцентрувати", - сказав він.

Водночас Гетьман назвав два варіанти розвитку подій.

"Є два варіанти. Перший – противник спробує вздовж усієї прикордонної ділянки на Сумщині протяжністю 560 кілометрів точково здійснювати наступальні дії невеличкими групами. Так він може розтягувати нашу оборону й примушувати нас тримати там певну кількість Збройних сил замість того, щоб використовувати їх на інших ділянках.

Другий варіант – спробувати вчинити як на Харківщині. Тобто створити декілька плацдармів, аби потім із цих позицій намагатися не захопити Харків – вони не зберуть необхідного угруповання, – але просунутися якнайближче, щоб мати принаймні артилерійський контроль над містом", - додав він.

Нагадаємо, очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов попередив, що РФ може почати наступ у Сумській області. Згодом Буданов був змушений пояснювати свою заяву і запевнив, що станом на 14 травня у прикордонні Сумщини перебувало невелике угруповання росіян.

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