Загроза наступу у Запорізькій області: чи дійде ворог до Запоріжжя або Дніпра – Жорін відповів

Військовий припустив, що на Запоріжжі ворог планує пробити українську оборону і подивитись, наскільки вглиб він зможе просунутись.
У Запорізькій області активно діють розвідувальні і диверсійні підрозділи ворога, там сили РФ зараз проводять накопичення і підготовку до наступальних дій.
Про це в інтерв'ю NV сказав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.
"Там активно діють розвідувальні і диверсійні підрозділи ворога, він зараз проводить накопичення і підготовку до наступальних дій. Я мушу сказати, що ми готові, але не будемо готувати ворога до того, що там його насправді може чекати. Побачимо, коли почнеться це просування", – каже Жорін.
Військовий припустив, що на Запоріжжі скоріш за все ворог планує пробити українську оборону і подивитись, наскільки вглиб він зможе просунутись.
"Проте там не ті сили, з якими можна йти до Запоріжжя або до Дніпра", – додав заступник командира 3-ї окремої штурмової.
Раніше начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич повідомив, що декілька днів тому противник намагався прорвати оборону Запорізького напрямку.
Читайте також:
- Білецький: Запорізька область – небезпечний напрямок, РФ вже почала штурми
- Біля Запоріжжя будують фортифікації в очікуванні російського наступу – The Economist
- Наступ РФ на Запоріжжя: експерт розповів про плани Путіна і до чого тут ракетний терор