Загроза наступу у Запорізькій області: чи дійде ворог до Запоріжжя або Дніпра – Жорін відповів

Військовий припустив, що на Запоріжжі ворог планує пробити українську оборону і подивитись, наскільки вглиб він зможе просунутись.

У Запорізькій області активно діють розвідувальні і диверсійні підрозділи ворога, там сили РФ зараз проводять накопичення і підготовку до наступальних дій.

Про це в інтерв'ю NV сказав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Там активно діють розвідувальні і диверсійні підрозділи ворога, він зараз проводить накопичення і підготовку до наступальних дій. Я мушу сказати, що ми готові, але не будемо готувати ворога до того, що там його насправді може чекати. Побачимо, коли почнеться це просування", – каже Жорін.

Військовий припустив, що на Запоріжжі скоріш за все ворог планує пробити українську оборону і подивитись, наскільки вглиб він зможе просунутись.

"Проте там не ті сили, з якими можна йти до Запоріжжя або до Дніпра", – додав заступник командира 3-ї окремої штурмової.

Раніше начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич повідомив, що декілька днів тому противник намагався прорвати оборону Запорізького напрямку.

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