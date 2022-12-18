Загроза наступу з Білорусі: у ДПСУ розповіли, що відбувається на кордоні

Прикордонники кажуть, що потрібно бути готовим до будь-якої ситуації.

Попри загрозу з боку Білорусі станом на ранок 18 грудня ситуація на північному кордоні залишається контрольованою.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що наразі прикордонники не спостерігають біля кордону ані істотних змін в обстановці, ані переміщення ворожої військової техніки.

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Речник ДПСУ запевнив, що українська сторона стежить і за діями самих білоруських військових, за їхньою взаємодією з армією Росії.

"Але звісно, що ми мусимо бути готові до будь-якої ситуації. Це ми продовжуємо робити", – сказав Демченко.

Загроза з Білорусі

Диктатор Лукашенко, який підтримує Путіна у війні проти України, 13 грудня доручив своїм підлеглим розпочати перевірку бойової готовності своєї армії.

За кілька днів білоруських військових, які брали участь у раптовій "перевірці бойової готовності", перекинули від українського кордону назад до місць постійної дислокації.

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Крім того, річки, через які білоруси облаштовували мостові переправи, розташовані далеко від українського кордону.

На думку військового експерта Сергія Грабського, Росія готується до реваншу і може піти у великий наступ зимою-весною 2023 року. В цьому контексті він розглядає напрямок Білорусі досить пріоритетним.

Командувач Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Ковальчук заявив, що Україна готується до того, що війська Росії знову можуть спробувати вторгнутися через Білорусь на північний кордон України для наступу на Київ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також попередив, що РФ готує близько 200 тисяч нових військових і що у нього немає сумнівів, що армія РФ здійснить ще одну спробу наступу на Київ.

Тим часом американські аналітики Інституту вивчення війни вважають малоймовірним вторгнення армії Білорусі до України. Там вважають, що всі останні маневри в Білорусі є частиною російських інформаційних операцій.

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У британській розвідці переконані, що білоруські війська і російські підрозділи, дислоковані в РБ, наразі нездатні здійснити успішний наступ на північ України.

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов теж заспокоює і каже, що сьогодні Білорусь не готова до повноцінної участі в наземній операції проти України. Нині РБ використовується Росією як полігон для навчання, тренування частково мобілізованих, а також як база для постачання озброєнь, зокрема важких.

Військовий експерт Олег Жданов вказує, що білоруська армія не планує воювати проти України, проте Лукашенку потрібно показати Путіну, що він готується до вторгнення.

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